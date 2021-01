Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU CALCIONEWS24

Ore 13.40 – Roma, Tiago Pinto si presenta: «Prime sensazioni positive. I Friedkin mi hanno convinto» – Il nuovo dirigente giallorosso si è presentato in conferenza stampa: «Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa via telefonica, un altro sul posto. Fortunatamente da ieri ho potuto essere presente a Trigoria e lavorare con tutti. Le prime sensazioni non possono che essere positive». Le parole

Ore 12.50 – Napoli, nessun nuovo positivo al Covid-19 – «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra». A comunicarlo, il Napoli attraverso una nota ufficiale.

Ore 11.37 – Elezioni FIGC – Sarà Cosimo Sibilia lo sfidante di Gabriele Gravina alle elezioni della presidenza della FIGC il prossimo 22 febbraio. L’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha depositato la propria candidatura. Al momento la LND è l’unica lega che appoggia la sua candidatura mentre al momento Gravina può contare sull’appoggio di Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC.

Ore 11.22 – Malcuit al Parma –Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima per la cessione in prestito del terzino francese Kevin Malcuit al Parma. Come rivela Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiisha avvallato la cessione e il giocatore ha accettato la destinazione. Per chiudere definitivamente l’operazione manca solo il benestare da parte del nuovo allenatore del Parma Roberto D’Aversa, ok che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo il summit di mercato con la dirigenza.

10.53 – Svolta in Serie A – Il prossimo 25 gennaio la Lega Calcio ratificherà l’accordo per l’entrata del consorzio formato da Cvc, Advent e Fs nelle newco che gestirà i diritti tv e commerciali della Serie A. Una volta effettuata la votazione, nelle casse delle società di Serie A entreranno un miliardo e 700 milioni di euro, oltre ad avere a disposizione una linea di credito da 1,2 miliardi.

10.22 – Commisso è in Italia – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso questo pomeriggio sarà allo stadio Artemio Franchi per assistere alla gara di Coppa Italiacontro l’Inter. Secondo Gazzetta dello Sport, il patron rimarrà a Firenze alcune settimane così da poter supervisionare il mercato e fra le altre cose discuterà anche il rinnovo

di Dusan Vlahovic

Ore 9.49 – Colpo in difesa per la Lazio – Il difensore serbo classe 2000, Dimitrije Kamenovic, in forza al Cikaricki Fk, sarà un giocatore della Lazio. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, tramite il proprio account Twitter, che ne svela la formula: in prestito nel suo attuale club fino a giugno, per poi arrivare in maniera ufficiale nella prossima stagione.

Ore 9.32 – Juventus, il punto sui tamponi – Tuttosport fa chiarezza sulla questione tamponi in casa Juventus. Alex Sandro e Cuadrado sono risultati positivi rispettivamente lo scorso 4 e 5 gennaio. Il brasiliano (lievemente sintomatico) potrebbe sottoporsi a nuovo tampone tra domani e venerdì e – in caso di negatività – essere a disposizione domenica con l’Inter. Venerdì dovrebbe essere anche il giorno del nuovo test di Cuadrado.

Ore 8.42 – Inter, prosegue la trattiva con BC – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BC Partners sta effettuando la due diligence necessaria per acquistare una quota dell’Inter. Il quotidiano sottolinea che al momento non è ancora chiaro se l’offerta sarà per una quota di minoranza o per il pacchetto di maggioranza della società. La base sulla quale discutere potrebbe aggirarsi attorno ai 750 milioni. La notizia ha trovato conferme anche su Tuttosport in cui viene evidenziato che la trattativa è in fase preliminare ma non è da escludere lo scenario per cui Suning resterebbe in società attraverso il 31% delle azioni detenute da Lion Rock Capital.

Ore 8.01 – Supercoppa, la versione del Napoli – Dopo le indiscrezioni di ieri, il Napoli ha confermato di aver chiesto il rinvio della sfida di Supercoppa ma anche confermato che il prossimo 20 gennaio sarà regolarmente in campo contro la Juventus. Il comunicato ufficiale.