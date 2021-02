Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SU CALCIONEWS24

Ore 13.15 – Torino, allenamento sospeso: ipotesi nuovi casi Covid – Dopo le tre positività della scorsa settimana, il Torino si è trovato costretto a sospendere l’allenamento odierno a causa di altri ipotetici contagi da Covid-19. Il comunicato

Ore 12.37 – Lazio, Reina: «Con Inzaghi mi trovo alla grande. Champions competizione speciale» – Sulle pagine de L’Equipe, il portiere della Lazio ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi e delle sue esperienze in Champions League. L’intervista

Ore 11.43 – Ibrahimvoic a Sanremo, aggiornamenti – Intervenuto in diretta su RTL 102.5 alla trasmissione “W l’Italia”, Amadeus ha parlato della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo: «Ibrahimovic lo riscoprirete. Lui è un tipo molto simpatico. Sarà con noi il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Il mercoledì tornerà per giocare la partita del Milan contro l’Udinese».

Ore 11.14 Medel al Boca Juniors? – Il Boca Juniors avrebbe contattato Gary Medel per convincerlo a trasferirsi in Argentina ma il Bologna blinda il suo giocatore. La situazione

Ore 11.01 – Nkoulou verso la Premier League – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Nicolas Nkoulou non rinnoverà il proprio contratto con il Torino in scadenza nel prossimo giugno. Per il centrale sarebbero diverse le sirene provenienti dalla Premier League, sua probabile prossima destinazione.

Ore 10.45 – Juventus-Napoli, il recupero – La gara tra Juventus e Napoli dello scorso 4 ottobre potrebbe essere recuperata a marzo. Come analizza Tuttosport, qualora il Napoli uscisse dall’Europa League (deve rimontare il 2 a 0 dell’andata contro il Granada) non disputerebbe gli ottavi in programma proprio il 17 marzo. In tale caso in quella settimana il club azzurro sarebbe libero.

Ore 10.05 – Castrovilli, rinnovo rimandato – La Fiorentina ha congelato ogni discorso relativo alla trattativa per il rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli. La situazione

Ore 9.50 – Suarez sapeva tutto – Il Giudice per le indagini preliminari ha affermato che Luis Suarez aveva ricevuto in anticipo il testo dell’esame per ottenere la cittadinanza italiana. I DETTAGLI

Ore 9.33 – Milan, tutto su Thauvin – Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe sempre sulle tracce di Florian Thauvin, trequartista del Marsiglia. I rossoneri avrebbero messo sul piatto un ingaggio pari a 3,5 milioni di euro più bonus.

Ore 9.08 – Pessina e il suo idolo – Matteo Pessina in Atalanta-Real Madrid incontrerà il suo idolo: Toni Kroos. Le sue parole alla vigilia della sfida di Champions League

Ore 8.54 – Sarri alla Fiorentina, la smentita – Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Fiorentina ha smentito la notizia per cui nella serata di ieri avrebbe incontrato Maurizio Sarri: «La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri. L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La Fiorentina, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti e che minano l’equilibrio di una squadra e lo spirito di un gruppo impegnato giornalmente ad affrontare con la massima concentrazione questa ancora lunga stagione sportiva».

Ore 8.02 – Gattuso e De Laurentiis non si parlano – Il rapporto fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso è praticamente inesistente. Difficile però che si arrivi all’esonero