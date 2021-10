Ultime Notizie Serie A: retroscena Orsato, Icardi Wanda senza fine

Ore 10.05 – Retroscena Orsato, beccato a copiare i test post pandemia: il caso – L’arbitro Daniele Orsato sarebbe stato beccato a copiare i test regolamentari post pandemia: il caso del fischietto di Schio. La notizia

Ore 9.15 – Caso tamponi Lazio, giornata decisiva per Lotito: le ultime – Oggi la Corte d’Appello si esprimerà su Claudio Lotito in merito alla questione dei tamponi in casa Lazio: le ultime

Ore 8.40 – Pallone d’oro, Messi verso una vittoria poco meritata: decisivo il passaggio al PSG – Nella corsa al Pallone d’oro, Lionel Messi dovrebbe aver staccato Jorginho: decisivo il passaggio dell’argentino al PSG. La notizia

Ore 8.20 – Icardi Wanda Nara: storia di una telenovela senza fine e di un calciatore vittima (di se stesso) – L’infinita e stucchevole vicenda di Icardi e Wanda Nara tiene banco a metà tra gossip e calcio: cambia il destino di Maurito? L’editoriale