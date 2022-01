Ultime Notizie Serie A: Cairo esalta il suo Torino, allarme Spinazzola

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Sampdoria, esonero D’Aversa: con lo Spezia è decisiva, torna di moda Giampaolo – Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, il match con lo Spezia diventa decisivo per D’Aversa che ora rischia l’esonero. La notizia

Ore 9.15 – Italia, allarme Spinazzola: non rientra ancora e playoff a serio rischio – Il recupero dall’infortunio di Spinazzola pare più complicato del previsto e ora rischia di non esserci nei playoff per il Mondiale con l’Italia. La notizia

Ore 8.40 – Torino, Cairo: «Vedo bel gioco e concretezza, ma ora non ci montiamo la testa» – Il presidente del Torino Cairo ha commentato la vittoria contro la Sampdoria in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.20 – Shevchenko vittima designata, il nuovo Genoa sta sbagliando tutto – Il Genoa ha comunicato l’esonero di Shevchenko, ennesima mossa fuori tempo e senza una logica. L’editoriale