Ulivieri: «Nel Milan che ha vinto lo scudetto, c’era poesia»

Renzo Ulivieri, noto allenatore, ha commentato così la vittoria dello scudetto da parte del Milan ai microfoni di Tuttosport:

«Avevo indicato Inter e Napoli come le squadre più solide. Dentro il Milan invece c’era poesia. Ha vinto la poesia e a me non è dispiaciuto perché questo aspetto non va disperso»