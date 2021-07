Ufficiale la partnership tra il Milan e Oppo Italia: in cosa consiste

AC Milan e OPPO Italia annunciano una nuova partnership che vede i rossoneri insieme ad una delle aziende leader nel mondo smart device

AC Milan e OPPO Italia annunciano una nuova partnership che vede la filiale italiana di una delle aziende leader al mondo nel settore degli smart device diventare il nuovo Official Mobile Partner dei rossoneri. Questa collaborazione rappresenta un punto di incontro per i due brand riconosciuti in tutto il mondo, eccellenze nei rispettivi ambiti e da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione.