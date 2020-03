UFFICIALE: Europei rinviati di 12 mesi causa emergenza Coronavirus

Ora è tutto ufficiale: gli Europei che si sarebbero dovuto giocare a giugno e luglio di quest’anno sono stati posticipati di un anno causa Coronavirus, ovvero nello stesso periodo ma del 2021.

A renderlo noto è stata la stessa UEFA che attraverso un comunicato ufficiale ripostate nei loro account social ha confermato le voci che già circolavano questa mattina sulla decisione di rinviare Euro2020.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season…

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020