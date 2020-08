Ufficiale, Calabria lascia Lucci: ecco la sua nuova agenzia

Davide Calabria ha lasciato ufficialmente il proprio agente Lucci, da oggi fa parte dell’agenzia You first Sports

Dopo avervelo anticipato nelle scorse settimane, oggi arriva l’ufficialità: Davide Calabria ha lasciato il proprio agente Alessandro Lucci per entrare a far parte dell’agenzia You first Sport.

La YFS vanta all’interno della propria scuderia diversi giocatori appartenenti alla Liga Spagnola, prossimo probabile campionato in cui militerà il terzino rossonero richiesto da Siviglia e Betis. Il Milan valuta il cartellino di Davide Calabria circa 10 milioni di euro.