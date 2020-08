AS – Futuro in Spagna per Calabria: Betis e Siviglia su di lui

Davide Calabria ha tanto mercato in Spagna: Betis e Siviglia pronte a formalizzare un’offerta al Milan per il laterale destro

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il Milan sta valutando la partenza di uno dei due laterali di destra presenti in rosa nella prossima sessione di calciomercato. Stando ai recenti avvenimenti di Casa Milan, il primo candidato a lasciare la maglia rossonera in estate sarebbe Davide Calabria: il terzino ha tanto mercato e recentemente ha cambiato procuratore dopo essere stato in visita in via Aldo Rossi.

Secondo AS, su Davide Calabria ci sarebbero due squadre della stessa città: il Betis Siviglia e il Siviglia pronte a mettere sul tavolo circa 10 milioni di euro.