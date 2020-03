Uefa, sospese Champions ed Europa League: ora è ufficiale

Uefa, arriva la decisione tanto aspettata dai club europei impegnati nelle competizioni continentali, stop a Champions ed Europa League

Uefa, arriva la decisione tanto aspettata dai club europei impegnati nelle competizioni continentali, stop a Champions ed Europa League. Con un comunicato ufficiale l’organo europeo ha deciso dunque di fermare Champions ed Europa League per arginare il dilagare del coronavirus tra i calciatori dopo i casi riscontrati in Italia e, nelle ultime ore, in Inghilterra e Spagna.

IL COMUNICATO – Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. UCL e UEL anche i sorteggi per i quarti di finale sono stati rinviati.