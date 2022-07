Udinese, Silvestri: «Speriamo di iniziare bene contro il Milan»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato della sfida contro il Milan alla prima giornata di campionato

Intervistato dai canali ufficiali dell’Udinese, Marco Silvestri ha parlato così della sfida contro il Milan alla prima giornata di campionato:

«Contro il Milan sarà una grande gara contro i campioni in carica in un San Siro pieno: sarà un inizio col botto, speriamo di star bene fisicamente ed arrivare al 100% per iniziare bene la stagione».