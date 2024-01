Udinese-Milan, sciolto il dubbio in attacco: nonostante la febbre patita in settimana, Pioli lancia ancora Giroud come centravanti

In vista della sfida di questa sera tra Udinese e Milan, Stefano Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda l’attacco e in particolare il ruolo di centravanti.

Nonostante la febbre patita in settimana, Olivier Giroud partirà dal primo minuto. Panchina per Jovic.