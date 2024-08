Il Milan Primavera è ospite dell’Udinese nella 1ª giornata di campionato 2024/25: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera è ospite dell’Udinese nella partita che inaugura il campionato 2024/25.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Udinese Milan Primavera 0-3: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciato il campionato del Milan Primavera!

8′ Fase di studio – Pochissimi squilli in queste primissime battute, con le due squadre che manovrano senza scoprirsi.

12′ Che rischio – Mastrantonio commette un errore in disimpegno e rischia di regalare una ghiotta chance all’Udinese, poi recupera.

15′ Brivido Udinese – Palma sfiora il palo con una bella conclusione.

24′ Mastrantonio super! – Grandissimo intervento da parte del portiere rossonero sulla conclusione ravvicinata di De Crescenzo.

26′ Ripresa – Può riprendere il match dopo qualche minuto di interruzione per il cooling break.

33′ Ci prova Ibrahimovic – L’attaccante rossonero si allarga e prova a far valere il suo fisico nell’uno contro uno con i difensori avversari ma viene chiuso. Palla ai friulani.

36′ Primo ammonito – Cartellino giallo sventolato all’indirizzo di Abankwah: fallo tattico giustamente sanzionato con l’ammonizione.

39′ GOL IBRAHIMOVIC – Il Milan passa in vantaggio grazie alla zampata di Maximilian Ibrahimovic. È suo il primo gol dell’era Guidi!

40′ ESPULSO ABANKWAH – Grossissima ingenuità del bianconero, che prende il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica.

45′ RECUPERO – Concessi quattro minuti di recupero.

48′ RIGORE MILAN – Concesso il rigore ai rossoneri per tocco di mano in area di rigore da parte di un difensore dell’Udinese.

49′ GOL BONOMI – Dal dischetto non sbaglia. 2-0 Milan.

45′ GIRANDOLA DI CAMBI NEL MILAN – dentro Zaramella e Mancioppi al posto di Comotto e Lontani

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO – Riprende adesso il match, con i rossoneri in vantaggio per due reti a zero.

53′ CAMBIO NELL’UDINESE – Dentro El Bouradi, fuori Di Leva.

57′ DOPPIETTA DI IBRAHIMOVIC! – Maximilian ci ha preso gusto! Grandissima rete del figlio d’arte che stavolta si supera, realizzando una rete splendida calciando di controbalzo da fuori area e battendo Malusa con un diagonale che termina all’angolino basso.

65′ ANCORA CAMBI NELL’UDINESE – Fuori De Crescenzo e Olivo dentro Shpuza e Del Pino.

72′ OCCASIONE PER IL POKER – Mancioppi e Bonomi non riescono a ribadire in rete, si salva la difesa friulana.

Migliore in campo Milan: Bonomi PAGELLE

Udinese Milan Primavera 0-3: risultato e tabellino

Udinese: Malusa, Palma, Lazzaro, Pejicic, De Crescenzo, Bozza, Bonin, Abankwah, Olivo, Marello, Di Leva. All. Bubnjic. A disp. Kristancig, Shpuza, Polvar, Danciutiu, Cella, Del Pino, Mlakar, Dal Vi, Vinciati, El Bouradi, Landolfo.

Milan Primavera (4-2-3-1): Mastrantonio; Colombo, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Sala, Perin; Bonomi, Comotto, Ibrahimovic; Lontani. All. Guidi. A disp. Faccioli, Mancioppi, Skoczylas, Grilli, Lamorte, Frugnoli, Ossola, Zaramella, Tezzele, Cappelletti, Siman.

Arbitro: Ubaldi

Ammoniti: 36′ Abankwah, 45′ Lontani

Espulsi: 40′ Abankwah, 49′ rig. Bonomi