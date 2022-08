Udinese, Marino: «Con il Milan abbiamo fatto bene il primo tempo»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato prima del match contro il Monza: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Il riassunto delle prime giornate di campionato è sicuramente non negativo in quanto abbiamo giocato a San Siro contro la squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno ed abbiamo fatto bene il primo tempo mentre abbiamo commesso alcuni errori nella seconda frazione di gara. La partita contro i rossoneri è stata aperta quasi fino alla fine e quindi c’è stata una buona prestazione. Contro la Salernitana il primo tempo è stato equilibrato, l’espulsione un po’ ci ha condizionato anche se nel secondo tempo in inferiorità contro la formazione di Nicola abbiamo ben figurato. E’ stato quindi un buon inizio di campionato con un mercato work in progress e quindi con le difficoltà e gli imprevisti del caso. Sicuramente prenderemo un esterno destro, abbiamo tre o quattro operazioni che sono sul tavolo. Ebosele è un po’ il Soppy dell’anno scorso ossia un giocatore giovanissimo con qualità simili a quelle di Brandon con grande gamba ed una forte esplosività. Va un attimo fatto crescere sull’aspetto difensivo, è giusto dar lui l giusto tempo. Lo riteniamo un giocatore molto forte e di prospettiva».