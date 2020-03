Udinese: Marco Giampaolo in pole per sostituire Gotti

Marco Giampaolo è in pole per sostituire nella prossima stagione Luca Gotti, attuale tecnico dell’Udinese, i dettagli

In vista della prossima stagione, il presidente Pozzo, starebbe pensando ad un cambiamento di guida tecnica. Il futuro di Luca Gotti, che in questi mesi ha preso le redini dell’Udinese al posto di Tudor, parrebbe a rischio.

In sostituzione dell’attuale allenatore friulano, ci sarebbe Marco Giampaolo, ex tecnico rossonero. Lo riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. In alternativa pronti D’Aversa o De Zerbi, attualmente rispettivamente al Parma e Sassuolo.