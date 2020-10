Udinese, campo tradizionalmente ostico per il Milan

Nella prossima giornata il Milan affronterà l’Udinese in trasferta. Tradizionalmente Udine rappresenta un campo ostico

Nella prossima giornata il Milan affronterà l’Udinese in trasferta. Tradizionalmente Udine rappresenta un campo ostico per i rossoneri che hanno sempre faticato in questo tipo di partite. I bianconeri anche in tempi recenti hanno sempre dato filo da torcere al Milan, ma questa volta sulla carta ci sono forti differenze.

Il gruppo di Stefano Pioli viene da 23 risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League. Gli avversari, al contrario, annaspano in fondo alla classifica e non sembrano attraversare un buon momento di forma. Va tuttavia valutato anche lo sforzo fisico del Milan contro lo Sparta Praga che potrebbe bilanciare la situazione.