La Fiorentina pareggia ma passa il turno e conquista i gironi di Conference League a spese del Twente anche grazie a Terracciano

La Fiorentina non fallisce la missione in Olanda e porta a casa lo 0-0 sul campo del Twente, staccando il pass per la fase a gironi di Conference League grazie al 2-1 di Firenze.

Si tratta del ritorno in Europa dopo 5 anni e mezzo per i toscani.