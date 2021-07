Tuttosport: «Se Giroud dovesse saltare, pronto Luka Jovic»

Luka Jovic sarebbe l’alternativa a Olivier Giroud, qualora quest’ultimo non riuscisse a trovare l’intesa definitiva con il Milan

Il Milan sarebbe molto vicino a chiudere in via definitiva l’operazione Olivier Giroud. Il club rossonero dovrà versare una piccola parte economica al Chelsea.

Stando però a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, qualora la trattativa per l’attaccante francese saltasse, il Diavolo sarebbe pronto a sfornare il colpo Luka Jovic in forza al Real Madrid di Carlo Ancelotti.