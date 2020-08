Tuttosport: Paquetà-Fiorentina fumata nera, per Milenkovic trattativa…

Tuttosport: la Fiorentina non accetta lo scambio con Paquetà e la trattativa per Milenkovic si complica ulteriormente

Si complica la strada che porta a Milenkovic, difensore centrale classe ’97 in forza alla Fiorentina. Il club gigliato non avrebbe accettato in cambio Lucas Paquetà.

Il brasiliano, dunque, per il momento resterebbe in rossonero. Il Milan proverà sino all’ultimo con la Viola, visto che Milenkovic in rossonero potrebbe partire titolare al fianco di Alessio Romagnoli. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.