Tuttosport – Milan, Soumarè e Florentino opzioni valide solo ad una condizione

Per il centrocampo il Milan segue anche Soumarè e Florentino: i rossoneri però avrebbero una sola condizione

Dopo l’acquisto in grande stile di Sandro Tonali, non vuole certo fermarsi il Milan: l’obiettivo dei dirigenti rossoneri è quello di assicurarsi un altro centrocampista, anch’esso potenzialmente titolare.

Proseguono in silenzio le fitte trame per il ritorno di Bakayoko in Italia. Nel frattempo però, il Diavolo deve anche tutelarsi sondando altri territori: come riportato da Tuttosport, i profili di Soumarè e Florentino interessano ancora molto al club di via Aldo Rossi. Le condizioni però per il Milan sono chiare: solamente prestiti con obbligo/diritto di riscatto.