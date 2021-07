Nell’edizione odierna, Tuttosport dedica la sua prima pagina ad Ivan Gazidis, ad del Milan colpito da un tumore alla gola

La notizia della malattia di Ivan Gazidis arrivata nella giornata di ieri ha sconvolto tutto il mondo del calcio italiano. L’amministratore delegato del Milan è attualmente in cura in una clinica di New York, come sottolineato da Tuttosport che gli ha dedicato una toccante prima pagina.