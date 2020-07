Tuttosport: Ibrahimovic trascina il gruppo verso il pareggio

Tuttosport: Zlatan Ibrahimovic con rabbia trascina i compagni verso il pareggio. La sua grinta e fame sono visibili anche prima del suo…

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, «La rabbia di Ibra trascina la rimonta». Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato nuovamente vero leader dello spogliatoio rossonero.

Basti pensare a come ad inizio ripresa dava consigli ai propri compagni, come se fosse il secondo allenatore. La sua grinta e fame di voler far bene per la salute del team hanno fatto il resto. Il Milan esce da Ferrara con un punto, evitando una terribile sconfitta. È lecito dire che i meriti vanno anche allo svedese.