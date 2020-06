Tuttosport: ecco le tempistiche per la realizzazione del Nuovo San Siro

Tuttosport: giovedì 25 giugno, sulle prime pagine si parla anche del progetto del Nuovo San Siro, ecco le nuove tempistiche

Ancora poche settimane e il vincitore del progetto del Nuovo San Siro uscirà allo scoperto. Da una parte Populous dall’altra Manica Sportium CMR . Il primo presenta La Cattedrale di Milano, il secondo Gli Anelli di Milano.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina il Consiglio Comunale darà il via libera per la costruzione del nuovo impianto precisamente tra poco meno di un anno.