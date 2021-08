Tuchel e le sue genialate: con Lukaku sarà un Chelsea da paura

La Supercoppa Europea ha visto il successo del Chelsea di Thomas Tuchel che si candida a un’altra stagione da protagonista

Quella che si concluderà il 28 maggio allo Stadio San Pietroburgo sarà la terza finale di Champions League consecutiva per il condottiero del Chelsea Thomas Tuchel? La domanda sorge spontanea ma ha più di un fondamento di verità se consideriamo che il tecnico tedesco è quanto di meglio possa offrire il panorama continentale al giorno d’oggi.

No, non stiamo esagerando nel considerare l’ex Mainz e Borussia Dortmund tra i più preparati (e vincenti) allenatori in circolazione. Parla chiaro il suo palmares, rimpinguato con la prima Supercoppa Europea della sua carriera, guarda caso la numero uno anche per il club di Abramovich.

