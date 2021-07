Frank Tsadjout è pronto a tornare in Serie B. L’attaccante classe ’99 è vicinissimo al trasferimento in prestito al Pordenone

Nuova avventura in cadetteria per Frank Tsadjout. L’attaccante classe ’99, dopo l’ultima annata al Cittadella, si appresta ad un nuovo prestito in Serie B.

Il giovane di proprietà del Milan è vicinissimo ad accasarsi con il Pordenone, sempre con la formula del prestito secco.