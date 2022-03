Truzzu: «Episodio Cagliari-Milan? Credo si stia esagerando»

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha commentato l’episodio di razzismo che ha coinvolto Maignan e Tomori: le sue dichiarazioni

«Cagliari non è sicuramente una città razzista, è una città accogliente che ha sempre dimostrato grande generosità e disponibilità. Non può essere che per qualche idiozia di alcuni tifosi, passi tutta la tifoseria e tutta la città. Forse se diamo troppo importanza facciamo il gioco di certe persone. Noi da sempre, sin dai tempi di Gigi Riva, subiamo cori di ogni genere e di ogni tipo e non mi sembra che ogni volta ci sia un’indignazione pari a questa. Non consideriamo gli idioti e andiamo avanti con tanti esempi positiva che porta avanti la città e la stessa società che si è impegnata per un tifo sano e per i valori reali dello sport».