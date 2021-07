Trofeo Berlusconi, si farà ma per la prima volta senza il Milan

Il Trofeo Berlusconi per la prima volta non vedrà il Milan tra i club presenti al match: a sfidarsi Juventus e Monza

L’amichevole andrà in scena allo stadio Brianteo il prossimo 31 luglio. Sarà la prima volta in cui i colori rossoneri non saranno associati al ‘Berlusconi’.

Toccherà al Monza, club gestito da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, sfidare la Juventus nel prestigioso trofeo che porta il nome del padre dell’ex Cavaliere.