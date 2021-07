Trofeo Berlusconi: la data ufficiale. Per la prima volta non c’è il Milan

Ufficiale la partecipazione della Juventus al Trofeo Berlusconi, in data 31 luglio all’”U-Power stadium” di Monza. Di fronte ci sarà la squadra brianzola..

«Il calendario degli impegni bianconeri pre-campionato si arricchisce di un nuovo importante appuntamento: dopo la prima amichevole, in programma fra pochi giorni al Training Center contro il Cesena, esattamente una settimana dopo, il 31 luglio, la Juventus scenderà in campo a Monza, contro i padroni di casa.

La partita è Monza-Juventus, l’evento, in programma alle 21 all’”U-Power stadium”, è la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”, che ha visto più volte i bianconeri protagonisti in passato e che, da quest’anno, cambia location e avversario.

La Juve è attesa da un test probante: il Monza inizierà infatti fra poche settimane il campionato di Serie B, che lo scorso anno ha visto i lombardi arrivare terzi in regular season e fermarsi in semifinale nei playoff per la promozione in Serie A».