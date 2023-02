Trevisani sulle scelte di Pioli: «Vuoi giocare in ripartenza e lasci fuori Leao…». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Pressing del momento del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«E’ in crisi nera. Le scelte di Pioli sono poco convincenti. Se decidi di lasciare fuori il tuo giocatore più forte, cioè Leao, e gioca gente come Gabbia e Messias c’è qualcosa che non funziona. Se tu sacrifichi un sistema di gioco e un giocatore e metti il miglior Rebic o Origi o Ibra allora ok, ma tu stai lasciando fuori il più forte per far giocare il 22° della rosa. Ma poi fai il 3-5-2 per giocare in ripartenza e lasci fuori Leao? Mi sembra tutto molto illogico».