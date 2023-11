Trevisani: «Rosso a Giroud? Abisso ha sbagliato, ecco perché»

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha voluto dire la sua sull’espulsione rimediata da Olivier Giroud in Lecce Milan

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è soffermato sull’episodio di Lecce Milan che ha portato all’espulsione di Olivier Giroud.

LE PAROLE – «E’ una situazione che ogni direttore di gara deve e può valutare meglio, mi spiego: è un momento della partita complicato, nervoso, e hai appena ammonito Giroud, che tra l’altro aveva giustamente chiesto un fallo netto, per protese. Adesso, io posso capire tutto, che gli arbitri con i cartellini si sentano un pò forti, però non bisogna abusare di questa cosa. Un arbitro con personalità non usa sempre i cartellini, Abisso avrebbe dovuto placare le proteste di Giroud semplicemente facendo riprendere subito il gioco, allontanandosi dalla zona calda insomma. Ricordo lo stesso Abisso in un episodio con Zaniolo, certe cose vanno capite, i momenti vanno placati anche con dei gesti umani, non stare li ad espellere Giroud, vai via e fai riprendere il gioco subito, Abisso ha avuto poco polso e poca personalità».