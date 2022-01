Trevisani: «Giroud? Solo un grande attaccante fa gol in quella maniera»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Trevisani intervenuto a Mediaset nel post partita di Milan Genoa ha elogiato Giroud per il gol realizzato dal francese. Le sue parole:

«Onestamente è un gol molto molto bello, anche nella complessità dell’esecuzione in tutta l’azione, nello sviluppo anche per quello fatto da Theo Hernandez, ma è un gol da grande attaccante. Proprio un grande attaccante fa un gol di testa in quella maniera, non era una palla facile quella che ha messo Theo Hernandez, è stato perfetto nell’esecuzione. Ha vinto un campionato con il Montpellier, è un grande giocatore non lo scopriamo certo oggi, un gol pesantissimo»