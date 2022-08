Trevisani: «Contatto Calabria-Soppy? Secondo me non è un rigore, ma un rigorone». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Mediaset del contatto tra Calabria e Soppy che ha portato al rigore. Ecco le parole del giornalista:

«Secondo me non è un rigore, ma un rigorone. Si vede nettamente: Calabria dopo il tocco della palla è ancora in piedi, poi arriva Soppy e prende tutto, ma ci vogliono sei replay per vederlo. In diretta sembrava meno di un rigorino, ma questo fa capire quanto è utile il Var»