Tresoldi a San Siro, cuore Milan e incontro con Leão sotto gli occhi di Allegri e Tare. Segui le ultimissime

Il profondo legame che unisce il Milan ai propri sostenitori non conosce distanze geografiche né confini professionali. Durante l’ultimo lunch match dell’anno, che ha visto i meneghini trionfare con un netto 3-0 contro l’Hellas Verona, una presenza d’eccezione tra le poltrone della tribuna autorità ha catturato l’attenzione dei media e dei tifosi: quella di Nicolò Tresoldi.

Un ospite di lusso per l’ultima del 2025 a San Siro

Come riportato dal giornalista Luca Bianchin sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il giovane e promettente attaccante italo-tedesco in forza al Bruges, punta centrale dotata di grande senso del gol e forza fisica, ha approfittato della sosta per volare a Milano. L’obiettivo? Sostenere dal vivo il suo amato Diavolo nell’ultima sfida casalinga di questo fortunato 2025. La presenza di Tresoldi non è passata inosservata a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossoneroche, con la sua consueta attenzione ai talenti internazionali, tiene sempre i radar accesi sui profili più interessanti del panorama europeo.

L’incontro con l’idolo: Rafael Leão e il “dietro le quinte”

Nonostante l’assenza forzata dal terreno di gioco di Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese celebre per i suoi dribbling fulminanti e la sua capacità di spaccare le difese avversarie (rimasto a riposo per motivi precauzionali), l’incontro tra i due è avvenuto comunque. Tresoldi, che non ha mai nascosto la sua smisurata fede milanista, ha raggiunto il ventre del Meazza per scattare la classica foto di rito con il suo idolo. Lo scatto, che ritrae i due attaccanti sorridenti, ha immediatamente fatto il giro dei social network, alimentando le fantasie di mercato dei sostenitori dei rossoneri.

Il nuovo corso firmato Allegri e Tare

Mentre Tresoldi si godeva lo spettacolo dagli spalti, in campo la squadra di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornesenoto per la sua gestione pragmatica e la capacità di trasmettere solidità mentale al gruppo, impartiva una lezione di calcio agli scaligeri. Questo nuovo Milan, plasmato dalle scelte strategiche di Igli Tare e dalla guida tecnica di Allegri, sta dimostrando una compattezza invidiabile, capace di attrarre non solo tifosi comuni, ma anche professionisti del calibro di Tresoldi.

La presenza di giovani talenti dichiaratamente tifosi del Diavolo a San Siro conferma quanto il brand dei meneghini sia tornato a essere centrale e affascinante nel calcio che conta. Chissà che in futuro, sotto la sapiente regia del DS Tare, il destino di Nicolò Tresoldi non possa incrociarsi con quello dei rossoneri non più solo in tribuna, ma direttamente sul prato verde del Meazza.