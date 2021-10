Il 7 ottobre 2000, in una sfida disputata a San Siro contro la Romania, Trapattoni vince la sua prima partita da ct dell’Italia

Il 7 ottobre 2000 resterà una data scolpita per sempre nella memoria di Giovanni Trapattoni. Che quella sera, a San Siro, centra il primo successo da commissario tecnico della Nazionale, ruolo ricoperto dopo le dimissioni di Zoff.

L’Italia, a Milano, supera col punteggio di 3-0 la Romania in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Giappone e Corea 2002. In rete – per gli azzurri – Pippo Inzaghi, Delvecchio e Totti.