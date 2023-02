Tottenham Milan, Maignan prenderà il posto di Tatarusanu nella lista UEFA. Il portiere francese recupera e punta il match di Champions

Il recupero di Mike Maignan è arrivato ad un momento di svolta: il portiere del Milan è pronto a tornare, in campionato e soprattutto in Champions League.

Come scrive Tuttosport, è la sfida contro il Tottenham il vero obiettivo del portiere francese. Per questo motivo, come previsto dal regolamento, Maignan prenderà il posto di Ciprian Tatarusanu nella lista UEFA.