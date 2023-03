Tottenham Milan: fischi dai tifosi degli Spurs per Giroud

Fischi da tifosi del Tottenham per il Milan e in particolare per Olivier Giroud. L’attaccante francese viene beccato dal pubblico

Ambiente caldissimo al Tottenham Hotspur Stadium per il match del Milan in Champions League. I tifosi degli Spurs si fanno sentire in particolare su Olivier Giroud.

L’attaccante francese viene sommerso di fischi ogni volta che tocca il pallone. Un’accoglienza prevedibile visto il suo passato all’Arsenal, rivale storica del Tottenham.