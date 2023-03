Tottenham Milan, è anche una sfida di mercato: ecco gli intrecci. L’ultimo in ordine cronologico è Zaniolo, ma non è l’unico nome che le lega

Tottenham Milan è una sfida che va oltre il campo, è una questione anche di mercato. Su tutti, come riporta calciomercato.com, spicca Dejan Kulusevski, attuale giocatore degli Spurs, che dichiarò di essere stato ad un passo dal Milan.

Una relazione che non è mai davvero nata. I rossoneri avevano puntato due giocatori, con due trattative finite nel nulla: il mediano Pape Matar Sarr e il difensore Japhet Tanganga. Le mancate chiusure di contratto hanno portato agli acquisti di Vranckx e Thiaw.

Infine, l’ultima di mercata riguarda Nicolò Zaniolo: entrambe le squadre hanno provato ad acquistare il calciatore nella sessione di mercato invernale, ma le cifre offerte non erano abbastanza per la Roma e/o per il giocatore.