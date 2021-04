Tottenham, importante annuncio in vista della riapertura degli stadi

Il Tottenham ha annunciato che il prossimo 12 aprile aprirà la campagna abbonamenti in previsione della prossima stagione

Il Tottenham ha annunciato che il prossimo 12 aprile aprirà la campagna abbonamenti in previsione della prossima stagione.

Si tratta di una decisione presa in seguito al piano approvato dal governo britannico che prevede una riapertura di tutti gli impianti sportivi. Una decisione importante che trasmette speranza e il desiderio che presto anche in Italia si possa percorrere la stessa strada per tornare alla normalità.