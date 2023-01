Tottenham, Conte commenta la sua stagione: le parole del tecnico

Antonio Conte, tecnico del Tottenham prossimo avversario del Milan in Champions League, ha commentato la sua stagione finora

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della sua stagione alla guida del Tottenham.

«Questa stagione è difficile sotto l’aspetto personale perché perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo perché prima Giampiero Ventrone, poi Sinisa Mihajlovic e ora Gianluca Vialli non è stato semplice. Di sicuro quando succedono questo tipo di situazioni ti portano a fare una riflessione importante perché molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che possiamo avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. A volte è importante prendere decisioni o sacrificare il tuo lavoro e restare con loro, ma ho una famiglia che cerca di sostenermi ed essere qui in ogni momento possibile».