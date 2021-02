Torino Sassuolo, vicino il rinvio: ecco quando arriverà la decisione

La gara tra Torino e Sassuolo va verso il rinvio: ecco la situazione relativa alla squadra granata allenata da Nicola

La situazione relativa a Torino-Sassuolo sembra potersi concludere in un solo modo, ovvero con il rinvio della gara. In casa Toro, infatti, sono 7 i positivi al Covid dunque non ci sarebbero i numeri per consentire l’utilizzo del jolly inserito nel protocollo della Lega Serie A.

Come raccolto da Calcionews24, la gara va verso il rinvio su decisione dell’ASL vista la possibilità di un focolaio in casa Torino. Domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva ma il finale sembra scritto. Per quanto riguarda la gara con la Lazio in programma martedì, ancora nessuna certezza: dopo i giri di tamponi previsti, qualora la situazione dovesse rimanere la stessa per i granata, si disputerebbe regolarmente la gara.