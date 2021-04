Torino, nuovo caso di Coronavirus all’interno del gruppo squadra

Nuova positività in casa Torino. Il club granata riferisce che il contagiato è un calciatore della prima squadra: il comunicato

«Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata.»