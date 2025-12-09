 Torino Milan, la lucidità geniale di Allegri: Montolivo...
Connect with us

HANNO DETTO

Torino Milan, la lucidità geniale di Allegri: Montolivo svela la chiave tattica della rimonta perfetta

HANNO DETTO

Cassano infuocato: «Il Milan ha strameritato! La sconfitta del Torino è una roba vergognosa e vi spiego perchè»

HANNO DETTO

Ricci parla così ad ICON: «Vi svelo cosa faccio fuori dal campo. Ai giovani dico questo...»

HANNO DETTO

Torino Milan, Condò parla così della crisi di Nkunku. Le parole del giornalista sull'attaccante rossonero

HANNO DETTO

Torino Milan, Matri celebra Pulisic. L'analisi dell'ex attaccante sulla vittoria in rimonta dei rossoneri

HANNO DETTO

Torino Milan, la lucidità geniale di Allegri: Montolivo svela la chiave tattica della rimonta perfetta

Milan news 24

Published

9 minuti ago

on

By

Montolivo

Torino Milan, Riccardo Montolivo, noto opinionista ed ex calciatore, ha elogiato Allegri dopo la vittoria in rimonta del club rossonero

Riccardo Montolivo, ex centrocampista e storico capitano rossonero, ha analizzato negli studi di Sky Sport 24 la combattuta vittoria in rimonta del Milan sul campo del Torino (2-3), un successo che ha proiettato il Diavolo in vetta alla classifica della Serie A Enilive.

Il commento di Montolivo si è concentrato soprattutto sulla lettura tattica e la lucidità mostrata dal tecnico Massimiliano Allegri durante il match.

PAROLE – «Allegri ha tante qualità, ma riconosco la sua capacità di essere sempre lucido durante la partita e quindi leggere questo tipo di situazioni è una delle sue qualità migliori. Quel cambio di Ricci è proprio la chiave: nel primo tempo si fa male Leao e che faccio? Mi copro perché capisco come va la partita. Nel secondo tempo penso di vincerla: io penso che lui avesse questo in testa e poi così è stato»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.