Torino Milan, la lucidità geniale di Allegri: Montolivo svela la chiave tattica della rimonta perfetta

Torino Milan, Riccardo Montolivo, noto opinionista ed ex calciatore, ha elogiato Allegri dopo la vittoria in rimonta del club rossonero

Riccardo Montolivo, ex centrocampista e storico capitano rossonero, ha analizzato negli studi di Sky Sport 24 la combattuta vittoria in rimonta del Milan sul campo del Torino (2-3), un successo che ha proiettato il Diavolo in vetta alla classifica della Serie A Enilive.

Il commento di Montolivo si è concentrato soprattutto sulla lettura tattica e la lucidità mostrata dal tecnico Massimiliano Allegri durante il match.

PAROLE – «Allegri ha tante qualità, ma riconosco la sua capacità di essere sempre lucido durante la partita e quindi leggere questo tipo di situazioni è una delle sue qualità migliori. Quel cambio di Ricci è proprio la chiave: nel primo tempo si fa male Leao e che faccio? Mi copro perché capisco come va la partita. Nel secondo tempo penso di vincerla: io penso che lui avesse questo in testa e poi così è stato»