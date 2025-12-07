Torino Milan, la classifica preoccupa Baroni ma Allegri non si fida: c’è un dato che non è passato inosservato

Torino Milan, c’è un dato che non passa inosservato in vista della sfida di domani sera: Allegri non si fida di Baroni

Torino-Milan, valida per la 14ª giornata di Serie A, si giocherà domani sera alle 20:45 all’Olimpico Grande Torino, un campo storicamente difficile per i rossoneri.

Il Torino, infatti, ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Diavolo, e cerca una quarta vittoria di fila che non ottiene dal 1949.

Nonostante il buon momento contro il Milan, le statistiche stagionali granata sono preoccupanti: il Torino ha totalizzato solo 14 punti nelle prime 13 gare, un trend che negli ultimi anni ha portato a chiudere nelle retrovie. A pesare è soprattutto la fase difensiva a inizio gara: i granata hanno subito ben 14 reti nelle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra. Il Milan, al contrario, vanta la miglior difesa nei primi tempi, con sole tre reti incassate, un dato che il Toro dovrà ribaltare per spezzare il trend negativo.