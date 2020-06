Torino, forcing per due giocatori del Milan: ecco chi sono

Il Torino mette gli occhi su Pioli e due giocatori del Milan per il futuro: ecco di chi i granata vorrebbero parlare

Secondo quanto affermato questa mattina da Tuttosport, il Torino starebbe guardando con attenzione in Casa Milan per due giocatori rossoneri: Giacomo Bonaventura e Rade Krunic. L’italiano andrà in scadenza tra poche settimane mentre per Krunic la prima, e fino ad ora unica, stagione al Milan è stata fortemente condizionata dagli infortuni, ma non mancano ugualmente gli estimatori.

Il Torino inoltre avrebbe segnalato negli scorsi mesi un cauto interesse anche per Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan.