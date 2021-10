Tonali: «Scudetto? Non ne parliamo ma è il nostro chiaro obiettivo»

Sandro Tonali non si nasconde al termine della sfida vinta con l’Atalanta e parla di Scudetto come chiaro obiettivo del Milan

«Dopo il secondo abbiamo avuto un po’ paura ma mancava veramente poco. Siamo partiti forte dopo aver usato grandi energie in Champions. Abbiamo dato tutto e siamo molto soddisfatti. Entrambi i gol che ho fatto finora mi hanno dato soddisfazione e mi hanno emozionato. Il gol di stasera me lo porterò dentro per sempre. Siamo molto consapevoli, se vieni a Bergamo e fai tre gol è un segnale da grande squadra. Non parliamo dello Scudetto ma è il nostro obiettivo chiaro».