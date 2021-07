Tonali resta al Milan: «Casa è dove c’è il tuo cuore» – FOTO

«Casa Milan è dove si trova il tuo cuore» con queste parole il Milan celebra il ritorno di Sandro Tonali, riscattato ufficialmente dal club rossonero oggi. Il regista italiano si è presentato al raduno insieme ai compagni con cui dividerà lo spogliatoio fino al 2026.

Sorrisi e tanta voglia di riscattarsi, quella di Tonali che pur di restare al Milan ha deciso di decurtarsi circa mezzo milione di ingaggio.

Casa Milan is where your heart is ❤️🖤#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/w2ymwpf0EN

— AC Milan (@acmilan) July 8, 2021