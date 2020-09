Tonali, manca ancora la forma ma si vedono già dei lampi

Sandro Tonali sembra ancora lontano dallo stato di forma ottimale. Eppure oggi non ha sfigurato, tenendo le redini del centrocampo

Sandro Tonali sembra ancora lontano dallo stato di forma ottimale. Eppure oggi non ha sfigurato, tenendo le redini del centrocampo con personalità. Sembra che ancora manchi la condizione e il minutaggio al regista bresciano che piano piano si sta ambientando. Tuttavia, oggi si sono visti dei lampi con lanci lunghi e giocate per mandare in porta i compagni. Davide Calabria e Saelemaekers sulla destra ne hanno raccolto i frutti correndo alle spalle degli avversari sulle sciabolate dello stesso Tonali. Pioli sa che per ora va bene così, in attesa di recuperare appieno il giovane talento.