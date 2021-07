Tonali ed il ridursi lo stipendio: «La voglia di restare veniva prima di tutto»

Sandro Tonali ha concesso una lunga ed interessante intervista a La Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni sul restare al Milan

«La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io so- no felice qui».