Tonali a Sky: «Difenderemo lo scudetto fino alla fine»

Sandro Tonali ha parlato a Sky nel post partita di Salernitana Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Sappiamo dalla partita dello scorso anno che giocare qua è difficile. Soprattutto dopo aver preso il 2-1 è stato più difficile, ce la siamo giocata fino in fondo ed è importante essere usciti con una vittoria. Una gara difficile: “Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti perché potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità. Il calcio è così… Siamo felici per questi 3 punti fondamentali, era fondamentale per chiudere la serie di amichevoli brutte e dare un segnale a tutti»