Tonali, convocato dal Brescia per il raduno: lui non andrà, firmerà prima il rinnovo con i rossoneri, relativo al riscatto del prestito. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione relativa alla posizione del mediano rossonero.

GIORNI DECISIVI- “Sono giorni decisivi per la chiusura dell’affare Tonali- si legge- Il Brescia lo chiama per il raduno del 7 luglio (formalità) ma il giocatore non dovrebbe presentarsi: sarà prima riscattato dai rossoneri”. Pioli lo considera sempre un giocatore importante in ottica di crescita, la scorsa stagione lo ha messo duramente alla prova e si è sempre fatto trovare pronto, spesso contro critiche anche sopra le righe, considerata l’età.